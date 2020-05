Mercato settimanale: proposta di autoriduzione degli spazi da parte degli operatori commerciali al vaglio degli uffici comunali

In seguito all’incontro avvenuto con i rappresentanti della Fiva regionale (Federazione italiana venditori su aree pubbliche aderente a Confcommercio) alla presenza dell’assessore al Commercio, Riccardo Carletti, del Comandante della Polizia Municipale, Joselito Orlando, del responsabile del settore, Giacinto Selleri, abbiamo raccolto le proposte dell’associazione la quale ci ha indicato la volontà degli operatori commerciali di autoridurre i propri spazi assegnati al fine di poter rimanere nelle aree tradizionali del mercato settimanale. Ovviamente questa richiesta dovrà coniugarsi con l’esigenza della salute pubblica che rimane comunque prioritaria. Per questo motivo l’amministrazione comunale ritiene giusto accogliere la proposta degli operatori commerciali che vogliono compiere un atto di autodisciplina e di autoriduzione degli spazi e valuterà assieme ai loro rappresentanti la possibilità della operatività delle loro proposte. Gli uffici del comune in questi giorni lavoreranno per consentire lo svolgimento del mercato da sabato nelle sedi tradizionali del centro storico”. E’ quanto dichiarato dal sindaco Luciano Bacchetta e dall’assessore al Commercio, Riccardo Carletti, al termine dell’incontro che si è svolto questo pomeriggio presso la sede municipale con Roberta Brugnoni, delegata del Presidente Fiva, unitamente a Carla Perioli operatrice commerciale e al Comandante della Polizia Municipale, Joselito Orlando e Giacinto Selleri, responsabile della gestione del mercato settimanale.

