Fase 2: il coraggio di provare a ripartire. La storia di Leonardo Collacchioni, titolare della palestra G.Point di San Giustino

Tre mesi fa, giorni fa più giorno meno la chiusura, causa emergenza covid 19, il 25 maggio il coraggio di provarci, a ripartire. Oggi parlo, con piacere, della storia di Leonardo Collacchioni, giovane imprenditore che opera nel settore fitness. Lo faccio perchè credo, al di la di ogni ragionevole dubbio, che se un giovane ci prova va premiato, ora più che mai. Non è facile ripartire di questi tempi, la pandemia ci ha segnato nel profondo, ci ha negato ogni contatto umano, ma storie come quella di Leonardo, che si adegua rispettando le regole, ti danno la forza per capire che in fondo, se si è animanti da senso di responsabilità, da passione, determinazione e sano civismo, ci si può provare a cambiare le sorti di un destino che, ai più, pare segnato. Leonardo può contare istruttori di alto livello preparati, ma sopratutto pronti a rimettersi in gioco, si perchè ci si deve provare a rimetterci in gioco. Mi parla di quanto è stato fatto e delle spese sostenute per sanificare i locali della palestra, delle notti insonni a studiare i protocolli per la sicurezza, delle prospettive future, con servizi sempre più al passo con i tempi. Leonardo ci crede, ha fiducia nel futuro e non ha nessuna intenzione di arrendersi, badate bene, non è semplice viste le attuali disposizioni messe, giustamente in atto dal Governo, ma è uno tosto che non ama per nulla starsene casa in balia degli eventi. E allora forza Leonardo, noi siamo con te! te lo meriti per il coraggio, per la passione che ogni giorno in quello che fai.

