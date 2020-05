Coronavirus fase 2: Secondi “1 nuovo guarito. Partono i test sierologici”

“I dati di oggi registrano un guarito e zeri casi positivi. Da oggi sono iniziati i test sierologici a campione, sotto la regia di ASL e Regione Umbria. Questo monitoraggio speriamo possa essere utile per avere un quadro epidemiologico della nostra realtà. L’auspicio e che non sia solo un test ma che possa essere esteso così da avere una mappatura reale. Rinnoviamo l’invito all’attenzione e a un comportamento prudente, questa è l‘unica strada aspettando che ci sia una risposta di carattere sanitario che non viene data come imminente. Quindi sono i nostri comportamenti a fare la differenzia. Come comune stiamo operando sulle regole di riapertura e riattivazione delle attività anche pubbliche e sul tema dei centri estivi per venire incontro alle famiglie. Stiamo cercando di offrire più opportunità possibili sia nel capoluogo che nelle principali realtà frazionarie. Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, attraverso il presidente Fabio Nisi, per il monitor donato all’ospedale di Città di Castello.

