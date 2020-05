Tutte le domeniche, dal 31 maggio al 6 settembre, torna a Montone il “Mercato dei sapori”. Un appuntamento che vede protagonisti in piazza Fortebraccio, dalle 9.30 alle 12.30, i prodotti agroalimentari del territorio. Dal formaggio ai salumi, dal miele alle marmellate, fino alle verdure e tanti altri prodotti tipici e tradizionali di una cucina genuina, il visitatore guidato da sapori di qualità potrà vivere un momento enogastronomico e sociale unico.

“Siamo pronti per ripartire – riferisce l’assessore al turismo Roberta Rosini -, con questa iniziativa diamo il via alla stagione estiva e, si spera, a quella turistica. Iniziamo con un appuntamento per sostenere i produttori locali dopo la chiusura dei mercati e, allo stesso tempo, utile per riscoprire il piacere di fare la spesa all’aria aperta. Nella fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiamo già avuto dei segnali positivi, molte sono state le persone che hanno scelto di scoprire le bellezze del nostro territorio utilizzando la bicicletta, un mezzo che permette di muoversi in sicurezza, mantenendo le distanze. Stiamo tornando piano piano alla normalità, in piazza Fortebraccio hanno riaperto il bar, il panificio e presto anche i ristoranti torneranno ad offrire il loro servizio. In vista della bella stagione, come amministrazione stiamo predisponendo un programma di iniziative per accogliere al meglio i visitatori, fra queste rientra la possibilità di gustare prodotti a chilometro zero”.

