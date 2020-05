La Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello ha donato all’Ospedale tifernate un monitor per Terapia Intensiva “Carescape B450”

Fra le liberalità, che anche nel comprensorio altotiberino si sono manifestate numerose a sostegno dell’emergenza COVID-19, si inserisce l’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello che ha donato all’Ospedale tifernate un monitor per Terapia Intensiva “Carescape B450”, consegnato direttamente al nosocomio dalla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. presso il magazzino economale del P.O. di Città di Castello il 19 maggio 2020. L’Avvocato Fabio Nisi, Presidente della Fondazione, precisa che “la donazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle indicazioni fornite dai Responsabili dell’Ospedale circa i fabbisogni di questo in relazione alla gestione dell’emergenza e al potenziamento dei servizi anche in prospettiva futura”.

