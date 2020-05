Giornata della legalita’: il Comune accoglie l’invito del presidente Anci Decaro e di Maria Falcone per ricordare le vittime di mafia

Nella Giornata della legalità oggi 23 maggio un lenzuolo bianco e un minuto di silenzio in comune per non dimenticare.

Il 23 maggio si celebra la Giornata Nazionale della legalità, data dell’anniversario della strage di Capaci in cui, il 23 maggio 1992, persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Poi la giornata proseguirà osservando, alle 17.57, un minuto di silenzio, con la Presidente del Consiglio Francesca Mencagli (il sindaco Luciano Bacchetta proprio in quel momento partecipa alla santa Messa in ricordo dei defunti anche del Covi-19) che davanti alla sala giunta intitolata nel 2012 alla memoria di Peppino Impastato giornalista siciliano ucciso dalla mafia, indosserà la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori democratici. #giornatanazionaledellalegalità #anci #falcone #peppinoimpastato #vittimedimafia #nondimenticare

