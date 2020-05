Emergenza coronavirus: Bacchetta “oggi un nuovo guarito. Rispettiamo il distanziamento sociale”

“Anche ieri si registra un nuovo guarito e il totale dei positivi nella nostra città è di 8 di cui tre ricoverati in ospedale e 5 in isolamento domiciliare. Il contesto mi sembra positivo. E’ importante che i dati scendano in concomitnaza con nuove aperture tra cui il ritorno del mercato in città che sarà organizzato in un’area più ampia fino a Piazza Garibaldi per garantire la massima sicurezza ad operatori e cittadini. Tra mille difficoltà dopo due mesi molto duri le attività stanno ripartendo e per questo ancora di più dovremmo rispettare le regole perché è naturale che ci siano movimenti di persone più ampie. Rispettiamo le regole a tutela della salute di tutti. Il rischio sembra inferiore ma dobbiamo stare molto attenti: occasioni come il mercato attrae un numero considerevole di persone. E’ chiaro che la vita deve ripartire ma con parametri diversi dal passato. E’ nella facoltà delle autorità a cominiciare dal sindaco sospendere iniziative che non permettano il rispetto degli standard. La settimana prossima riaprirà la Pinacoteca, gli altri musei, la Biblioteca, un fiore all’occhiello della nostra città, che spero torni ad essere frequentata dai giovani anche se In modo contingentato. Questa sera alle 18.00 ci sarà nella chiesa della Madonna delle Grazie la Messa celebrata dal Vescovo Cancian per ricordare i morti di Covid, un segno molto giusto che il vescovo ha voluto dare ai familiari. Ci saremo anche noi e penseremo alle persone che ci hanno lasciato in questo periodo di emergenza”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati