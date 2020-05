Un lenzuolo bianco e un minuto di silenzio all’esterno del Municipio in occasione della Giornata Nazionale della Legalità

Umbertide si appresta a commemorare la Giornata Nazionale della Legalità. Il Comune ha infatti aderito all’iniziativa organizzata dall’Anci per sabato 23 maggio, giorno in cui viene ricordata la strage di Capaci, nella quale persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.Sulla facciata del Municipio verrà esposto un lenzuolo bianco e alle 17.57 il sindaco Luca Carizia, così come altri sindaci di Italia, si recherà con indosso la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei principi costituzionali, davanti al palazzo comunale per rispettare un minuto di silenzio.Come proposto da Maria Falcone, presidente della Fondazione intitolata a suo fratello Giovanni, la Giornata sarà dedicata a tutti coloro che, in questi mesi, si sono prodigati nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria.

