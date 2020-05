Spostamenti tra regioni confinanti: Bettarelli e Meloni (Pd) “richiamano Tesei alle proprie responsabilità”

“La Regione – avvertono i due consiglieri Dem – non è un tribunale e

deve poter parlare con atti che vanno incontro alle esigenze dei cittadini. E

autorizzando quegli spostamenti, al netto del dibattito sulle diverse

modalità di campionamento statistico, dimostrerebbe inequivocabilmente che

l’Umbria è una Regione sicura. Non è più il tempo di piangersi addosso e

scaricare responsabilità altrove; si dimostri la forza e la serietà degli

umbri”.

“Ricordiamo ancora una volta – aggiungono Bettarelli e Meloni – che è lo stesso decreto ‘n. 33’ del Governo che autorizza le singole regioni,

sulla base dell’andamento epidemiologico sul territorio, ad introdurremisure derogatorie rispetto a quelle statali. L’Umbria è, a tutt’oggi,

una regione sicura e, numeri alla mano, dimostra di avere le carte in regola

per ampliare alcune sfere di libertà individuale ed economica, nel rispetto

della sicurezza e dalla cautela che l’emergenza impone, oggi come ieri.

Appare dunque paradossale – sottolineano – che ben due Regioni confinanti, ovvero la Toscana e le Marche, dopo aver proceduto ad effettuare ordinanze di

riapertura sulla mobilità di confine, attendano che l’Umbria autorizzi gli

spostamenti interregionali seppur limitati ai cittadini dei comuni

limitrofi”.

Bettarelli e Meloni, infine, ritengono che dovrebbero essere attuati dalla

Regione anche “altri piccoli accorgimenti sul fronte delle riaperture

commerciali e sociali. Per andare incontro alle esigenze di migliaia di

cittadini che si sentono discriminati rispetto a quanto accade in quelle

Regioni che, con numeri di contagi equivalenti o addirittura superiori a

quelli dell’Umbria, si stanno assumendo la responsabilità delle proprie

scelte, nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle regole

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati