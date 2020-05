Piano di asfalti e manutenzione strade, il Sindaco Fratini ringrazia il presidente della Provincia Bacchetta

“Ringrazio l’amico Luciano Bacchetta nella sua veste di Presidente della Provincia di Perugia, la consigliera provinciale con delega alla viabilità Erika Borghesi, per aver mantenuto fede all’impegno di intervenire con cadenza annuale sulla manutenzione delle strade di competenza provinciale insistenti nel territorio sangiustinese. Nell’ultimo sopralluogo da me effettuato nell’ottobre 2018 con i tecnici della Provincia, alla presenza della stessa consigliera Erika Borghesi, feci constatare come non erano più rinviabili degli interventi su tratti importanti delle arterie provinciali. Accolsi favorevolmente l’inserimento di quelle strade nel cronoprogramma triennale che la Provincia di lì a poco approvò e a distanza di due anni i tratti più seriamente compromessi della S.P. 200 che attraversa gli abitati di Celalba e Pitigliano, della S.P. 100 che da Selci va verso Pistrino e di Via Alessandro Rossi che attraversa il capoluogo, sono stati rimessi in sicurezza. Ancora tanto c’è da fare ed è solo continuando a lavorare in sinergia che possiamo raggiungere obiettivi all’altezza delle aspettative dei nostri concittadini.”Nelle immagini, il sopralluogo del 2018 e alcuni tratti asfaltati nei giorni scorsi

