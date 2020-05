Global Fashion Academy di Sansepolcro, al fianco dei parrucchieri della Valtiberina

Un servizio vero e proprio, in punta di, anziché penna, di forbici, phon, colori, ma in particolare pronto a fornire tutto quello di cui si necessita per essere vicini ai parrucchieri della Valtiberina Toscana, in questo caso, con la speranza di accogliere anche quelli delle altre regioni limitrofe.

Una iniziativa della Global Fashion Academy di Sansepolcro rivolta a chi ha sofferto molto in questi momenti di pandemia.



Di cosa si tratta? Presto detto, ma andiamo con ordine perché possiamo orgogliosamente annunciarlo dopo aver superato tutti i controlli sanitari e di sicurezza nei confronti anche del Covid-19 o Coronavirus.

Saremo quindi vicino ai parrucchieri della nostra valle. Una delle categorie che, infatti, ha subìto lo stop legato alla pandemia è stata proprio quella dei parrucchieri.

Chi per i tanti motivi legati alla tutela della clientela, non avrebbe potuto servire numerose persone, o chi disponendo ad esempio di spazi più ristretti non può liberamente operare potrà usufruire di un servizio all’avanguardia.

“Hair Space” By Global Fashion Academy.

l’iniziativa per aiutare professionisti parrucchieri della Valtiberina, in un momento storico difficile e nuovo per tutti noi.

I professionisti dei saloni di bellezza sono tra coloro che hanno più sofferto in questo momento di re-start.

Global Fashion Academy mette a disposizione, infatti, 12 postazioni in uno spazio di oltre 300 metri quadri del tutto a norma, protette da materiale in plexiglass, dove gli operatori, i parrucchieri della Valtiberina, potranno lavorare con i loro clienti in assoluta tranquillità. Saranno assistiti da personale della Global Fashion Academy, mentre le persone in attesa attenderanno il loro turno in un’area esterna, appositamente allestita, a vera e propria area relax con poltroncine, bevande e, naturalmente, spray igienizzante.



Le varie postazioni dopo ogni intervento verranno immediatamente sanificate e preparate per chiunque volesse usufruire del successivo servizio. La Global Fashion Academy ha nuovamente riaperto le sue porte per una iniziativa di sostegno, rilancio, assistenza del territorio, e approfondimento on the job, che coniuga la concretezza del ricominciare a lavorare, con il fascino di una vera Academy.

Tutto ciò è rivolto appunto a tutti i parrucchieri della Valtiberina e, di riflesso, a quelle persone che non potrebbero entrare immediatamente a ricevere le accortezze, le gentilezze e le attenzioni degli operatori riscoprendo, al tempo stesso, quel mondo ricco di profumi e colori.

La Global Fashion Academy ha deciso di mettere generosamente a disposizione le proprie strutture in Via De Gasperi a Sansepolcro. Sarà possibile prendere in uso una o più postazioni, telefonando allo 0575-720682, per prestare servizio accurato ai propri clienti e al tempo stesso far defluire l’afflusso di persone nel rispettivi

