Donazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Città di Castello al reparto Radiologia dell’ospedale

Questa mattina il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Città di Castello ha donato al reparto Radiologia dell’Ospedale di Città di Castello del materiale indispensabile per lo svolgimento della quotidiana attività sanitaria; si tratta di un consistente quantitativo di camici monouso e di mascherine chirurgiche.

A ricevere la donazione da parte dei Volontari di Protezione Civile erano presenti la Dott.ssa Gioia Calagreti, il Primario Dott. Riccardo Ricci e la Dott.ssa Chiara Pazzi. Il presidente Sandro Busatti, ha ricordato che il materiale è stato acquistato grazie alla raccolta fondi che il Gruppo ha effettuato nelle scorse settimane e che quindi è un dono dell’intera comunità tifernate per i meravigliosi operatoti della sanità che tanto hanno fatto e continuano a fare per la salute di tutti noi.

