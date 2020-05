Covid 19: il Nastro dona presidi sanitari all’ospedale di Città di Castello

Tra le tante donazioni che sono avvenute a favore dell’ospedale di Città di Castello in questo periodo di emergenza sanitaria, c’è anche quella dell’azienda etichettificio «Il Nastro» (con sede nella zona industriale tifernate) che nei giorni scorsi ha donato un bancale di presidi sanitari come segno di ringraziamento per l’opera svolta da tutto il personale che ha lavorato nella gestione dell’epidemia Covid.

