Coronavirus: Cornioli “0 positivi e due guariti. Vediamo la luce in fondo al tunnel”

“Anche oggi non ci sono nuovi positivi mentre abbiamo altre due persone guarite, quindi siamo a 33 su 36. Il nostro concittadino ricoverato in ospedale sta meglio e ci auguriamo che possa tornare presto a casa. Oggi sospendiamo il bollettino quotidiano che ci ha accompagnato in questi tre mesi, fermo restando che, in caso di necessità, ovviamente, le comunicazioni non mancheranno. Ma ci auguriamo che, sul fronte Covid – 19, non ce ne sia bisogno: vorrebbe dire che tutto sta pian piano tornando alla normalità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati