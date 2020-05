Fase 2: Luca Secondi (Vice Sindaco Città di Castello) “. presto partiranno cantieri pubblici, con lavori appaltati ad aziende del nostro territorio. Su spostamenti tra provincie confinanti, nessuna caccia alle streghe, occupiamo il tempo per dare risposte ai cittadini”

“Sugli spostamenti tra Provincie confinanti, non ha nessun senso ricercare il colpevole, la politica è chiamata a dare risposte alle esigenze dei propri cittadini, questo è un chiaro caso di inefficienza, ma credo che prima di tutto si debbano studiare bene le carte, ognuno avrà avuto le sue ragioni, non sta a me giudicare. Sulla fase 2, noi contiamo di far partire numerosi cantieri nelle prossime settimane, alcuni di questi lavori potranno essere appaltati ad aziende del territorio, anche da questo riparte la ripresa. Confido nel senso civico di tutta la popolazione, la responsabilità mostrata fino ad oggi ci fa ben sperare, ma il virus è ancora ben presente, abbassare la guardia significa vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi”

