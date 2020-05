Due bancali carichi di beni di prima necessità donati da soci e lavori Coop al Gruppo Volontari Umbertide: saranno distribuiti alle famiglie bisognose del territorio

Dopo la Spesa SOSpesa e tutte le iniziative per il sociale già lanciate nel tempo dalla sede Coop di Umbertide, è arrivato un ulteriore e preziosissimo contributo, un altro raggio per il nostro Sole che continuerà ad illuminare questo periodo buio. Soci e Lavoratori di Coop Umbertide hanno deciso di donare ore lavorative e gettoni di presenza per l’emergenza Covid-19.

La Cooperativa ha accolto la loro proposta, decidendo inoltre di contribuire a sua volta, raddoppiando il valore della donazione. Ed è così che i nostri Volontari hanno ricevuto due pallet carichi di prodotti di prima necessità che saranno stoccati e distribuiti alle famiglie bisognose del territorio in coordinamento con i Servizi Sociali. Ringraziamo di cuore tutti i Soci e Lavoratori della Sede Coop di Umbertide ed in particolare tutti coloro che si sono offerti volontari anche fisicamente, rimboccandosi le maniche ed aiutandoci a caricare i prodotti!

L’emergenza Covid-19 non è ancora rientrata a livello sanitario e nemmeno a livello economico e sociale. L’appello che facciamo ai nostri concittadini, che ringraziamo per il sostegno che ci hanno sempre dimostrato, è quello di continuare ad aiutarci ad aiutare. Ci sono molte famiglie nel nostro territorio che si trovano in stato di necessità, ogni piccolo contributo può essere di grande aiuto.

