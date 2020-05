Trasporti fase 2: Carlo Reali (Associazione il Mosaico) “su FCU il Governo dell’Umbria deve dare risposte, la melina non giova a nessuno. I sindaci di Sansepolcro e San Giustino, dimostrino nei fatti, di credere nel progetto di vallata unica chiedendo, a gran voce, il ripristino della tratta Sansepolcro Città di Castello ”

“Il tempo sta per finire, così come la pazienza dei cittadini, costretti ogni ad ascoltare proposte e promesse politiche che poi puntualmente vengono disattese” esordisce così il presidente dell’associazione il Mosaico Carlo Reali “sia fatta chiarezza, su FCU, una volta per tutte. Mai come ora esiste la possibilità di far ripartire il trasporto su rotaia, non possiamo permetterci di perdere un’occasione così importante, su questa vicenda il colore politico non conta. Troppe persone, si servono del treno per motivi di lavoro o di studio, la loro voce per troppo tempo è rimasta inascoltata. Se confrontiamo l’investimento che serve, per completare la messa in sicurezza della tratta Città di Castello Perugia, e lo mettiamo a confronto con altre infrastrutture da realizzare nella nostra Regione, si capisce che la partita è solo politica. Faccio un appello anche ai sindaci di San Giustino e Sansepolcro” prosegue Reali “se davvero è nel loto interesse di unire il territorio, se la volontà di fare rete esiste, non solo a livello simbolico, la ferrovia è la prima questione da risolvere. Si battano per ripristinare la tratta Sansepolcro, San Giustino, Città di Castello, dimostreranno di avere davvero a cuore, gli interessi dell’intero comprensorio. Pensiamo alle due ore di media che gli studenti di Umbertide passano ogni giorno all’interno dell’autobus per recarsi a Sansepolcro, a tutti i pendolari del nostro territorio, che non hanno i mezzi economici per spostarsi nei luoghi di lavoro, questioni importanti che meritano risposte. Il trasporto pubblico” conclude Reali “è un diritto, la democrazia ci insegna questo. La politica la finisca di usare la FCU solo per motivi elettorali, la gente ha bisogno di risposte concrete, e non di promesse che lasciano il tempo che trovano”

