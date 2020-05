Sansepolcro: Investimenti, il Piano triennale può contare su 850 mila euro in più

Circa 850 mila euro di investimenti in più rispetto a quanto era stato previsto nel Piano 2020-2022. E’ il risultato dell’azione dell’amministrazione di Sansepolcro, portata in consiglio comunale la scorsa settimana e approvata con i voti favorevoli della maggioranza.

Nel Piano sono stati quindi inseriti:

– Efficientamento energetico della Scuola Media Buonarroti (200 mila euro);

– Rifacimento del muro di via Nomi (130 mila euro);

– – Pista ciclabile Sansepolcro-Anghiari-Monterchi (75 mila euro), attraverso il recupero del tracciato dell’ex ferrovia Arezzo – Fossato di Vico;

– – Progetto di rigenerazione urbana dai giardini di “Piero della Francesca” e “Palazzo Muglioni”(388 mila euro);

– – Completamento e riqualificazione del parco Campaccio: sistemazione area parcheggio, percorso pedonale e restauro di parte della cinta muraria (253 mila euro).

“Con queste risorse aggiuntive possiamo sviluppare ulteriormente il Piano degli investimenti e in questo momento, post Covid, alcuni interventi risultano fondamentali – dichiara l’assessore Riccardo Marzi – Penso per esempio alla pista ciclabile, che consente la mobilità turistica nella vallata oppure il progetto di rigenerazione urbana, cioè la realizzazione di un’area pedonale, con servizi di accoglienza, nella zona che va dai giardini di Piero della Francesca a Palazzo Muglioni e la ristrutturazione di parte del Palazzo stesso. Investimenti anche per il Campaccio, che tornerà a nuova vita: un polmone verde che accoglierà cittadini e turisti attraverso sistemazione delle mura e creazione di percorsi pedonali ”.

