Politica a Città di Castello in fibrillazione: Sassolini (Forza Italia) “spostamenti tra provincie confinanti, Bacchetta, se ci sei batti un colpo. Su lascito Mariani, pronto andare alla corte dei conti, se serve”

“Basta con le facili promesse, le parate elettorali, i comunicati stampa congiunti, chi ci governa ha perso il contatto con la realtà. Cittadini e imprese si aspettano soluzioni, il tempo dei proclami è finito. Se non siamo in grado di capire questo, si faccia altro. Quella sugli spostamenti tra le Provincie confinanti è l’ennesima dimostrazione di quanto ho dichiarato fino ad oggi, ci sono Regioni che si muovono per tempo, probabilmente stimolate dai loro Sindaci, altre come la nostra che rimangono indietro. A me non interessa chi ha sbagliato cosa, a me interessa che la politica lavori per il bene comune, del resto è pagata per questo, se non sbaglio. Sul lascito Mariani, sarò chiaro e diretto, ma questo Bacchetta lo sa da tempo. Sono pronto andare alla corte dei conti, se serve, si rispetti alla lettera la volontà testamentaria, perchè su questo non sono disposto a fare sconti o concessioni”

