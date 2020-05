Pallavolo: Questa sera, debutto Facebook per San Giustino Live

Questa sera, Martedì 19 Maggio ore 18:00, primo appuntamento con Pallavolo San Giustino live. Ogni settimana due interviste live su Facebook con gli atleti della nostra squadra e non solo, dove avrete la possibilità di commentare e fare le vostre domande che verranno selezionate in diretta.

A due mesi dall’inizio dei tristi eventi, le Società Sportive come tutto il mondo lavorativo e Sociale hanno subito un tragico black-out.

La nostra Società non è esente, ma è chiaro che nell’interesse di un intero Paese, a partire da oggi sarà nostro dovere ricominciare da dove ci siamo fermati, con la consapevolezza che la strada sarà dura e tortuosa, ma con la certezza che il nostro impegno sarà ancora maggiore per dare speranze e certezze ad un intero Movimento che ha creduto in noi.

Questa sera il Cap. Rino, Rinaldo Conti e Venerdì il Centrale pluricampione Sir Perugia, Marko Podrascanin .

