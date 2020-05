Fase 2 e ripartenza: Cornioli “continua la striscia 0 positivi”

“Nella settimana della ripartenza, continuiamo a non avere nuovi positivi. Non diamolo per scontato, non lo è. Teniamo alta l’attenzione.

Oggi vorrei ricordare a commercianti ed artigiani l’avviso che li riguarda, pubblicato nelle scorse settimane dal nostro Comune. Si chiama “Ripartiamo insieme”: le attività commerciali e artigianali di Sansepolcro possono presentare proposte: avere più spazio all’esterno, ad esempio, per consentire la giusta distanza tra i tavoli di un bar o di un qualsiasi locale; orari di apertura più lunghi; chiusura di strade per allestire all’esterno la propria merce ecc. L’avviso è pubblicato nel sito http://www.comune.sansepolcro.ar.it insieme al modulo da riempire. La scadenza è fissata al 21 maggio, quindi manca poco. Aspettiamo i vostri contributi, per far ripartire la nostra bella città nel modo migliore”.

