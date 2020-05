Albero caduto in mezzo alla strada a Vallurbana, intervengono Vigili del fuoco e Polizia Municipale

Oggi alle ore 11,30 la Polizia municipale di Città di Castello è intervenuta sulla strada comunale di Vallurbana, dove all’altezza della località Galliano era stata segnalata la presenza di un albero caduto dalla scarpata laterale e che, rimanendo appoggiato ad altri alberi, sovrastava pericolosamente tutta la sede stradale. Constatato l’imminente pericolo per la pubblica incolumità, gli agenti della municipale chiedevano immediatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco che giungevano prontamente sul posto dal locale distaccamento. I Vigili del Fuoco provvedevano a tagliare l’albero mentre gli agenti della Polizia municipale interdivano il transito durante l’intervento di messa in sicurezza. Dopo circa mezz’ora veniva ripristinata la sicurezza per la circolazione e la strada veniva riaperta al traffico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati