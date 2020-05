Il mercato settimanale riprende la piena attività. I banchi avranno una diversa dislocazione

Domani, martedì 19 maggio, dunque, tornano a pieno ritmo le attività dei banchi ma con la novità della dislocazione: gli ambulanti verranno trasferiti in via Aggiunti e via dei Molini, con alimentaristi situati a Porta Romana. Per la durata del mercato saranno chiuse via Aggiunti (da Porta Romana a Arco della Pesa) e via dei Molini fino all’ingresso del parcheggio.

Ovviamente la dislocazione del mercato prevede il distanziamento tra banchi, il rispetto della distanza tra le persone e la mascherina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati