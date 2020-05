Fase due: Cornioli “nessun nuovo positivo, due guariti. Bene l’entusiasmo delle nostre attività commerciali”

“La giornata di oggi registra due nuovi guariti e nessun nuovo positivo. Questo è positivo, così come l’entusiasmo e la determinazione con cui le nostre attività commerciali e artigianali hanno ripreso a lavorare. Qualcuno deve ancora finire di organizzarsi ma e’ bello vedere che stiamo ripartendo. Domani ricomincia anche il mercato in via Aggiunti. Mi raccomando, continuiamo a rispettare le regole: mascherina e distanziamento”.

