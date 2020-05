Al fianco dei commercianti: il comune di Anghiari organizza un confronto via Skype per facilitare la ripartenza e trovare soluzioni condivise

L’amministrazione comunale di Anghiari ha convocato un incontro in programma domani sera via Skype, con i rappresentanti delle attività commerciali del territorio per individuare insieme una ripartenza che sia in sicurezza, ma che allo stesso tempo permetta agli operatori del settore di lavorare.

“L’obiettivo dell’amministrazione è quello di confrontarci, ascoltare le esigenze dei commercianti e cercare insieme soluzioni – ha spiegato il sindaco Alessandro Polcri – è ragionevole e di buon senso pensare di recuperare pertinenze all’esterno per evitare che ristoranti e bar escano da questa emergenza con le ossa rotte, e su questo tema non vedo problemi, mi preoccupa piuttosto la paura che comprensibilmente c’è ancora tra la gente e che potrebbe rallentare la ripresa. Il Comune di Anghiari si è sempre mosso con prudenza, cercando di dare fiato ai nostri imprenditori, esercenti e alle famiglie e rinviando tutto quello che c’era da rinviare: TARI, ICP, TOSAP e servizi educativi. Stiamo già lavorando alla fase 3 e riorganizzando il lavoro degli uffici col supporto “di portatori di interessi. Il principio è quello della condivisione”. L’obiettivo di “Restart Anghiari” è infatti quello di coinvolgere ogni portatore di interessi su ogni tema: dalla scuola all’artigianato, dal commercio alla cultura, dall’urbanistica al territorio e allo sport. E proprio questo principio sarà alla base dell’incontro in programma domani sera.

