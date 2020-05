Installazione antenna telefonia a Monte Santa Maria Tiberina: Pro Loco “disponibili a fornire il nostro contributo, ma non entriamo nel merito di questioni che appartengono ad altri”

La Pro Loco Monte Santa Maria Tiberina, pur nella difficoltà del momento che non ci ha permesso di svolgere una normale riunione nella nostra sede, vuole comunque pronunciarsi ufficialmente riguardo l’installazione di un antenna di telefonia alle porte di Monte Santa Maria Tiberina.

Premesso che la Pro Loco ha nel proprio statuto tra le finalità, anche e soprattutto, la valorizzazione delle realtà e le potenzialità naturalistiche ed ambientali del territorio di Monte S. Maria Tiberina, va da se che siamo totalmente contrari affinché si proceda all’installazione di tale antenna nel sito individuato.



Non vogliamo entrare nel merito della nocività o meno delle onde elettromagnetiche emesse, in quanto argomento complesso che lasciamo ad organismi ed esperti del settore, ma non possiamo certo sottacere all’impatto ambientale che visivamente l’installazione di un antenna di 30 metri provocherebbe ad uno dei borghi più belli dell’Umbria ed al suo territorio, da sempre ammirato per la sua incontaminata bellezza naturalistica.

Senza entrare nel merito dell’iter burocratico ed amministrativo che tale richiesta ha avuto, un informazione più tempestiva ai cittadini da parte del comune, prima che si concludesse la formalizzazione di quello che non poteva certo essere una semplice pratica edilizia, era certamente auspicabile. Prendiamo comunque atto di quanto dichiaratoci dal sindaco dell’impegno dell’amministrazione comunale di trovare una soluzione alternativa, con l’auspicio di essere informati sull’evoluzione della vicenda.



Condividiamo le ragioni dei cittadini che hanno formato il comitato ambiente e salute e che si stanno impegnando in tutti modi per evitare questa installazione, anche se siamo amareggiati per le dichiarazioni di qualche suo membro che ci ha accusato di compiacenza per non ledere gli interessi di qualcuno, forse non conoscendo bene la storia della pro loco e di quanto ha fatto negli ultimi 20 anni per la promozione del comune di Monte Santa Maria Tiberina.

Noi ci abbiamo sempre messo la faccia e le critiche sono state uno stimolo per la nostra crescita, c’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre, sia per promuovere che per tutelare il nostro territorio e questo lo testimoniano i fatti non le parole.



Ci rendiamo disponibili, se ciò può essere utile, ad offrire il nostro contributo a confrontarci con tutti i soggetti interessati al fine di trovare una soluzione a questa spiacevole vicenda, pensiamo sia inutile continuare con la caccia al colpevole, mentre siamo certi che con la volontà di tutti possa ancora essere il buon senso a prevalere.

