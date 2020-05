Usl Umbria 1 un nuovo caso di positività al Covid-19 e un nuovo guarito nel Comune di Umbertide

“Nella giornata odierna il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ha comunicato la presenza di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel Comune di Umbertide. Il soggetto attualmente si trova in isolamento domiciliare – a darne notizia è il sindaco Luca Carizia – Le autorità sanitarie ci hanno informato anche di un altro nostro concittadino guarito dal Coronavirus. Gli umbertidesi guariti dal virus diventano così 22, mentre restano tre quelli ancora positivi: uno di loro è ricoverato in ospedale, due sono in isolamento domiciliare”.

