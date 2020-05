Tutta la Lega Altotevere plaude il nuovo incarico dell’On. Riccardo Augusto Marchetti, commissario Lega Marche

La Lega di Città di Castello, tramite il segretario Giorgio Baglioni, assieme al segretario di Umbertide Vittorio Galmacci e ai commissari di San Giustino e Citerna Corrado Belloni e Manuela Puletti, esprime le sue piu sentite congratulazioni all’On. Riccardo Augusto Marchetti, da ieri nuovo commissario Lega Marche. “Un grande riconoscimento che arriva direttamente da Matteo Salvini, quello che oggi è stato conferito all’On. Marchetti, a testimonianza che capacità e competenze, insieme al duro lavoro vengono sempre ricompensati. Un grande in bocca al lupo da parte di tutte le sezioni dell’Altotevere per questa nuova avventura, che siamo certi saprá portare avanti nel migliore dei modi, come più volte dimostrato”

