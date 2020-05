Scontro tra due auto a Promano, ingenti danni ai mezzi, ma conducenti senza gravi conseguenze

Oggi alle ore 13:40 si è verificato un incidente stradale nella frazione di Promano e più precisamente sulla SR 3bis all’altezza dell’incrocio con la strada comunale che conduce al locale cimitero. Un autovettura Lancia Y condotta da una donna di 60 anni residente nel comune di Città di Castello, proveniente dal cimitero di Promano, nell’immettersi sulla SR 3bis, si scontrava violentemente con un autovettura Peugeot 207 condotta da un uomo di 23 anni residente nella provincia di Cuneo che stava transitando sulla predetta SR 3bis. Interveniva sul posto una pattuglia della Polizia municipale di Città di Castello che effettuava i rilievi al fine di ricostruire la dinamica sinistro, coadiuvati nella gestione del traffico da una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Trestina. Inoltre una squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento provvedeva alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e un ambulanza del 118 interveniva sul posto accertando che la conducente della Lancia Y rimaneva illesa, mentre trasportava in codice verde il conducente della Peugeot all’ospedale di Città di Castello per accertamenti. Il traffico subiva rallentamenti per circa un ora, il tempo necessario ai rilievi da parte della Polizia municipale e la rimozione con carro-attrezzi dei veicoli coinvolti, gravemente danneggiati.

