Mercatale a Sansepolcro, si riparte con una piccola quantità di banchi Domani torna ad animarsi Piazza Torre di Berta, seguendo tutti i protocolli di sicurezza

Al Borgo arriveranno i produttori della Valtiberina e dell’intera Provincia di Arezzo per esporre e vendere prodotti naturali e a “Chilometro Zero”: formaggi, salumi e insaccati, pane, ortaggi e legumi, farine, olio, vino fino a miele, marmellate, funghi e tartufi.

Il mercato per la vendita diretta dell’agro-alimentare locale ha sempre avuto un bel successo e raccolto consensi, sia per la qualità dei prodotti che per il rapporto qualità-prezzo. E’ una vera e propria vetrina della filiera corta e, questo, per i cittadini è garanzia di acquisti genuini.

“La nuova versione del Mercatale è ovviamente legata ai protocolli di sicurezza – precise il sindaco Cornioli – Distanziamento tra i banchi, distanza tra le persone, mascherine obbligatorie per tutti. Per questa prima volta i produttori saranno pochi, perchè è necessario verificare che tutto si svolga al meglio. Ma siamo soddisfatti che le nostre strade e piazze tornino ad animarsi”.

