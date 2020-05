Anche la comunità diocesana di Città di Castello si prepara alla fase 2

Anche la comunità diocesana di Città di Castello, in ossequio a quanto predisposto dal Protocollo del 7 maggio siglato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Interno e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si sta preparando per riprendere la celebrazione della Santa Messa con la presenza del popolo.

A partire da lunedì 18 maggio sarà possibile partecipare alla celebrazione eucaristica secondo gli orari previsti in ogni chiesa, rispettando alcune avvertenze, per garantire la salute di tutti.

Dovendo rispettare il distanziamento, i parroci stanno definendo il numero massimo dei fedeli che potranno accedere nella chiesa. Un cartello con questa ed altre indicazioni sarà posto all’ingresso dell’edificio.

I fedeli che prenderanno parte ai riti dovranno farlo con queste attenzioni:

è vietata la partecipazione per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, febbre (37,5° C) o è stato in contatto con persone positive al COVID-19 nei giorni precedenti;

occorre indossare la mascherina che copra naso e bocca;

occorre sempre rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro fra una persona e un’altra;

le offerte saranno collocate nei raccoglitori presenti in ogni chiesa;

All’ingresso della chiesa saranno disponibili liquidi igienizzanti; alcuni volontari favoriranno il migliore afflusso e deflusso in chiesa.

