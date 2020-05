Ogni anno i bambini della Scuola “La vecchia stazione” di San Secondo partecipavano alla cerimonia per ricordare le 16 vittime del bombardamento del 14 maggio 1944.

A San Secondo è infatti ormai tradizione che in questa data i bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, formino un corteo per poi fermarsi al cippo che ricorda il luogo della tragedia dove con canti, poesie e letture di testimonianze sono i protagonisti della cerimonia di commemorazione .

Quest’anno, causa coronavirus, non è stato possibile svolgere la consueta cerimonia ma il senso di comunità del paese e i consolidati valori di memoria hanno fatto sì che non si rinunciasse alla commemorazione che si è svolta adeguandosi alle restrizioni del momento.

Al cippo luogo della tragedia alle ore 11.30 (ora in cui 76 anni fa avvenne la strage), la Presidente della Pro San Secondo Nicoletta Caiotti ha deposto un mazzo di fiori con tricolore e il parroco Don Giovanni ha recitato una preghiera .

Durante la mattinata, grazie al grande impegno e collaborazione delle insegnanti , si è svolta la cerimonia da remoto con i bambini della scuola primaria .

Un modo sicuramente diverso ma comunque emozionante che ci dimostra che se lo vogliamo, niente può fermare il desiderio di conoscere la storia e fare memoria del passato affinchè ognuno diventi costruttore di pace .

​Presidente A.N.F.C.D.G. (Ass. Naz Fam. Caduti e Dispersi in Guerra)

​​​​​sez Città di Castello

​ ​​ Pierino Monaldi

