L’associazione MEDEM sbarca sul portale #vicinidacasa

La quarantena è occasione di sperimentare nuove tecnologie e nuove iniziative, l’associazione MEDEM (www.medem.it) ha proposto e continua a proporre una serie di eventi ed occasioni per spezzare la monotonia delle giornate a casa… sperando di tornare presto ad incontrare il pubblico a teatro, magari già questa estate all’aperto.

Intanto la compagnia teatrale tifernate, giovedì 21 alle 18, approda sul portale #vicinidacasa proponendo “GLI AMICI DI… CAPPUCCETTO ROSSO”. Si tratta di un format di narrazione teatrale interattiva per bambini (dai 3 ai 100 anni) in cui due attori (Irene Bistarelli e Mauro Silvestrini) daranno vita ai personaggi secondari di una delle favole più conosciute al mondo, ognuno racconterà la propria versione di Cappuccetto Rosso.

La partecipazione è gratuita, ma su prenotazione attraverso il portale, e si svolge sulla piattaforma Zoom Meeting

vicinidacasa è un portale (www.vicinidacasa.com) ideato da due psicoterapeuti, Giorgia Morgese e Federico Dazzi, e realizzato da Simone Buongiorno. Si tratta di una piattaforma virtuale dove poter scambiare – attraverso l’organizzazione di spazi virtuali – il proprio tempo, le proprie competenze, la propria professionalità, le proprie passioni. Una serie di professionisti mettono a disposizione le loro competenze per offrire occasioni per sentirsi vicini, restando a Casa!

