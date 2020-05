Lascito Mariani: le dichiarazioni del sindaco Bacchetta e del consigliere delegato Zucchini

“Dopo lo svolgimento della Commissione Consiliare dedicata alla questione relativa alla destinazione del “Lascito Mariani” il percorso oramai è abbastanza lineare aldila’ delle opinioni divergenti emerse dal dibattito fra i diversi consiglieri.

Il consiglio comunale sarà chiamato a discutere e dibattere attorno a questo argomento, che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe destinare risorse alla Usl Umbria 1 cosi’ come concordato finalizzandole al progetto della realizzazione della citta’ della salute, all’interno della vecchia struttura ospedaliera, a risorse per il potenziamento del reparto di oncologia e alla realizzazione di un nuovo centro Alzheimer.

Ovviamente queste sono le proposte del sindaco e della giunta sulle quali il consiglio comunale si dovrà confrontare.

Detto questo però vogliamo ribadire che ovviamente la scelta è di natura politica perché il parere pro veritate comunicatoci dal Professor Palermo, consente, appunto, di poter investire risorse cosi’ come l’amministrazione comunale aveva sempre sostenuto. Si tratterà dunque di una scelta di sapore squisitamente politico, E’ altrettanto giusto e legittimo che il consiglio comunale possa decidere in piena autonomia e si possa confrontare con Usl e Regione per trovare la destinazione più adeguata.

Vogliamo precisare e ribadire che la posizione espressa dal nostro concittadino avvocato Marcello Pecorari, Difensore Civico Regionale, di destinare le somme all’assistenza dei tifernati malati e nel bisogno, secondo lo spirito del Lascito Mariani, è assolutamente legittima e meritevole di discussione. Sul punto, il Sindaco del Comune di Città di Castello conferma la piena autonomia e l’imparzialità che le legge attribuisce al Difensore Civico Regionale quale Organo di Garanzia non politico, apprezzandone l’attività svolta nel tempo anche a favore della nostra collettività.”

E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta e dal consigliere delegato al Lascito Mariani, Gaetano Zucchini.

