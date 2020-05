Calcio fase 3: Cristhian Volpi (Lama) “troppe incertezze per pensare alla prossima stagione. Fondamentale far ripartire i settori giovanili”

“Siamo in attesa di conoscere le decisione della Lega dilettanti, viviamo in un momento di totale incertezza, non ci è possibile programmare nulla detto questo, nessuno ha intenzione di ripartire se non si conoscono le regole sanitarie a cui saremo sottoposti. Non possiamo chiedere a dirigenti e presidenti di farsi carico di responsabilità così grandi. E’ fondamentale far ripartire i settori giovanili, per il ruolo sociale che svolgono per le nostre comunità, le prime squadre vengono dopo. Calciatori e tecnici dovranno entrare in una nuova mentalità, non ci sono possibilità economiche, il nuovo modo di fare calci, sarà all’insegna del puro dilettantismo”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati