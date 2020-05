Lunedì 18 maggio l’isola ecologica riparte a pieno regime

Lunedì prossimo 18 maggio sarà riaperta in tutta la sua attività l’isola ecologica di Sansepolcro, che questa settimana sta funzionando solo per il verde.

“Un risultato importante, da tempo atteso dai cittadini ma che necessitava di un approccio improntato alla massima sicurezza – dichiara l’assessore Gabriele Marconcini – L’isola ecologica osserverà il consueto orario di apertura e chiaramente riprende anche il progetto Differenziare per risparmiare. E’ importante, a questo punto, che i cittadini osservino e rispettino le regole, per una fruizione sicura del servizio”.

Si ricordano, quindi, le regole da rispettare: andare al Centro solo per motivi di vera necessità, rimandando i conferimenti non urgenti più in là nel tempo; l’accesso al Centro è consentito ad un utente per volta e deve essere mantenuta sempre la distanza di sicurezza; in ogni auto deve essere presente una sola persona; è obbligatorio indossare mascherina e guanti; l’utente sta nel proprio veicolo in fila fuori dal Centro in attesa del proprio turno di ingresso; è necessario rispettare le indicazioni del personale addetto; senza scendere dal veicolo, va comunicato cosa si conferisce, indicando: generalità, tipo di rifiuti, quantità dei rifiuti in MC- stima kg.

Al termine delle operazioni, stando dentro al veicolo, si firma il registro o si consegnano o ritirano documenti. Si attende l’apertura del cancello e si esce. Deve essere mantenuta la distanza di almeno 1,8 mt ed evitato ogni tipo di contatto con l’operatore del Centro. E’ necessario limitare i quantitativi di rifiuti, in modo che tutti i cittadini possano accedere al Centro di raccolta. I rifiuti devono essere portati già divisi per tipologia. E’ severamente vietato abbandonarli fuori dal Centro.

