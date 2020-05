Importante donazione di beni di consumo ed alimentari della Coop centro Italia alla Caritas diocesana

Nei giorni scorsi la caritas diocesana di Città di Castello ha ricevuto dalla Coop Centro Italia un’importante donazione di beni di consumo ed alimentari. La merce è già in distribuzione presso l’Emporio di Solidarietà “San Giorgio” che sta facendo fronte alle numerose richieste che provengono da persone residenti nel territorio altotiberino.

La Caritas diocesana ringrazia sia la direzione della Coop centro Italia, ma anche i dipendenti dei Punti Vendita di Città di Castello, Trestina e Selci-Lama che – desiderosi di intervenire a favore dei più bisognosi – hanno devoluto l’equivalente di un’ora di lavoro per acquistare parte dei beni alimentari.

Sono stai donati circa 750kg di prodotti alimentari di vario genere che andranno ad aiutare le famiglie del territorio oggi in difficoltà.

Un sentito ringraziamento anche ai Soci Coop della Sezione Alta Valle del Tevere che da anni collaborano con la caritas per progetti come il Buon Fine e la Spesa Sospesa

