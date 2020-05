Covid 19: Cornioli “un mese senza positivi, ora dipende tutto da noi”

“Da un mese non abbiamo nuovi positivi e anche oggi si registra un guarito. Siamo arrivati a quota 27.

E’ il momento davvero di tenere duro, perché la ripartenza generale, seppur nella massima attenzione, e’ ormai prossima. Questo significa che chi tiene comportamenti non rispettosi delle regole, deve veramente darsi una regolata per non inficiare i risultati ottenuti.

Facciamo affidamento nel 90% della popolazione che, invece, ha seguito correttamente le disposizioni. Grazie a tutti e andiamo avanti così”.

