Arrestato pluri pregiudicato di 40 anni per evasione dagli arresti domiciliari

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Città di Castello, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Perugia, nei confronti di un 40enne pluripregiudicato.

L’uomo, che sebbene sin dal 30 gennaio 2020 fosse sottoposto ad una misura detentiva domiciliare dovendo scontare una pena di 8 mesi per furto aggravato, si era reso nel tempo responsabile di numerose violazioni, per le quali era stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri.

Infatti, in due circostanze, nel mese di aprile ed i primi giorni del mese di maggio, l’uomo si era assentato ingiustificatamente dalla propria abitazione, dalla quale non si sarebbe potuto allontanare in virtù della misura cui era sottoposto, venendo così denunciato dai Carabinieri per evasione.

Militari che, peraltro, lo avevano sottoposto ad altre indagini, essendo il 40enne fortemente sospettato anche per un furto consumato nella notte del 3 maggio, presso un supermercato di San Giustino, frazione Selci, quando ignoti avevano cercato di asportare una cassaforte senza tuttavia riuscire nel loro intento.

Il materiale investigativo raccolto dai Militari e relazionato al Magistrato di Sorveglianza, chiarissimo segno di incompatibilità con la misura domiciliare cui l’uomo risultava sottoposto, hanno così indotto l’A.G. a sospendere il beneficio goduto, prevedendo la continuazione dell’espiazione della pena all’interno dell’istituto penitenziario di Perugia.

