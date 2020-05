Covid 19: Cornioli “0 positivi, 5 guariti, numeri incoraggianti, altro passo verso la ripartenza”

“Anche oggi non ci sono nuovi positivi mentre abbiamo ben 5 guariti. Numeri incoraggianti, famiglie che possono vivere con più tranquillità, e per tutti noi un passo dopo l’altro verso la ripartenza. Non ci sarà niente di immediato, non potremo tornare subito alla vita di pochi mesi fa: mettiamoci in testa che dobbiamo continuare a rispettare le regole, perchè solo così l’attesa sarà più breve. Lo facciamo per noi, per le nostre famiglie e per i nostri amici”.

