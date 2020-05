Alla bottega del cinema Astra tornano i prodotti della Fattoria di Germagnano

Al Cinema Astra di San Giustino torna la possibilità di fare un ordine per un’ iniziativa all’insegna della valorizzazione e della fruizione di prodotti locali a km zero. Presso la bottega del cinema arrivano infatti i buonissimi prodotti della Fattoria di Germagnano. Grazie al GAV (Gruppo d’acquisto Valtiberina) sarà infatti possibile ordinare i prodotti che si potranno poi ritirare proprio presso la bottega del Cinema Astra di San Giustino. Nonostante l’emergenza e nel rispetto delle prescrizioni, riprende l’impegno del Cinema Astra non solo per promuovere prodotti buoni e sani, ma anche per iniziare finalmente a sviluppare un modello possibile di nuovo e consapevole consumo.

