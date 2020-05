Il Museo Civico di Sansepolcro si visita da casa

Un tour virtuale del Museo Civico “Piero della Francesca” di Sansepolcro, da fare comodamente seduti a casa, per ammirare le bellezze qui custodite.

E’ la nuova opportunità presentata questa mattina dal Comune di Sansepolcro in una conferenza stampa che ha visto la presenza dell’assessore Gabriele Marconcini, del direttore del Museo Cristina Giambagli e dei referenti dell’azienda che ha lavorato al progetto, la REPOCOR.

“L’idea è partita a metà 2019 ma si concretizza proprio adesso, nel momento in cui, a causa dell’emergenza Coronavirus, non è possibile effettuare visite di persona – ha spiegato Marconcini – Il patrimonio artistico della città potrà essere contemplato ed apprezzato in maniera virtuale attraverso modelli tridimensionali interattivi di elevatissima qualità. Avvalendosi della tecnologia di Matterport, il servizio di “virtual tour 3D” del Museo Civico ha permesso di elaborare una realtà virtuale ad alta definizione che, anche dopo l’emergenza sanitaria, saprà certamente essere un valido sostegno alle visite vere e proprie. A nome dell’amministrazione comunale ringrazio la società REPOCOR che, a titolo gratuito, ha realizzato il progetto”.

“Il nostro Museo Civico è uno scrigno di bellezze artistiche e di opere senza tempo – ha dichiarato la direttrice – Ci è sembrato giusto che chiunque potesse fruirne in qualsiasi momento e la tecnologia è venuta in nostro aiuto. Le opere di Piero della Francesca, Andrea della Robbia, Santi di Tito e tutti gli altri capolavori saranno a disposizione con un semplice click. Il processo di digitalizzazione che sta investendo anche la Pubblica Amministrazione è un vantaggio per tutti, cittadini in primis”.

Per la REPOCOR erano presenti Chiara Fiordelli e Pawel Michal Maj: “Abbiamo voluto donare questo tour virtuale alla città di Sansepolcro e ai suoi cittadini, per valorizzare ancora di più la bellezza di ciò che abbiamo. E’ stato interessante lavorare a questo progetto e ci auguriamo che sia apprezzato da tutti”.

Per effettuare il tour virtuale (da Pc, smartphone e tablet), è sufficiente cliccare l’apposito link presente sul sito del Museo (www.museocivicosansepolcro.it).

