Covid 19: non si ferma la solidarietà, Tecniconsul dona 1500 mascherine all’ospedale di Città di Castello

Anche in piena Fase2 non si interrompe la catena di solidarietà che dall’inizio della diffusione della pandemia Covid-19 ha unito la comunità locale in tutte le sue espressioni di volontariato con l’ospedale di Città di Castello e le strutture sanitarie territoriali. Questa mattina si e’ svolta la consegna di 1.500 mascherine da parte di Tecniconsul al personale medico e operatori sanitari del distretto altotevere presso il centro Madonna del Latte. Alla breve ma sentita cerimonia ha partecipato l’assessore Monica Bartolini che ha sottolineato l’importanza del volontariato e la vicinanza di aziende, associazioni, istituzioni e cittadini ai medici e sanitari ospedalieri e territoriali. “La donazione di oggi – ha precisato Bartolini – rientra in questa continua dimostrazione di gratitudine e affetto che in maniera quasi commovente la città tutta sta continuando a manifestare verso i medici e sanitari anche in questa Fase2 della ripartenza”. Le mascherine sono state consegnate alla Dr.ssa Daniela Felicioni, responsabile del distretto alto Tevere ed Alessandra Buscosi responsabile del centro salute di città di castello. Presente all’iniziativa anche Giovanna Machi coordinatrice Infermieri.

