Cornioli “interventi sulle tasse, faremo tutto quanto in nostro potere”

Alla luce dell’operazione “Ripartiamo insieme”, concretizzatasi con un primo step, quello dell’avviso per raccogliere richieste e necessità delle attività artigianali e commerciali in vista della ripartenza, l’amministrazione comunale di Sansepolcro ha contezza della particolare difficoltà vissuta dal tessuto artigianale e commerciale, in particolare per bar e ristoranti.

“Si stanno valutando ipotesi e interventi in materia di Tosap e di Tari – dichiara il sindaco Cornioli – Siamo consapevoli delle criticità del momento. Faremo tutto quanto in nostro potere per alleviare le difficoltà del periodo. Commercianti e artigiani conoscono bene l’attenzione che questa amministrazione ha nei loro confronti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati