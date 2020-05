E’ dedicato al Piccolo Museo di Fighille il primo tour virtuale promosso dal Comune di Citerna.

L’Amministrazione comunale per promuovere il proprio territorio e rilanciare il turismo, in questa difficile fase legata al coronavirus, ha pensato di presentare le bellezze artistiche e paesaggistiche del Borgo attraverso delle visite virtuali, in grado di traportare i visitatori all’interno dei propri gioielli culturali e non solo.

Il primo tour ci propone il Piccolo Museo di Fighille, uno spazio espositivo che accoglie oltre 200 opere di pittura e scultura contemporanea, realizzate da artisti provenienti da tutto il territorio nazionale. Si tratta in gran parte di capolavori riconosciuti durante il Premio di pittura ‘FighilleArte’, uno dei più importanti eventi del settore, che si svolge ogni anno la prima settimana di ottobre, dove vengono presentate sia opere da studio che dipinti realizzati in loco in ex tempore.

“Il Premio di Pittura è un’importante testimonianza della suggestione suscitata dal nostro territorio nella creatività di centinaia di artisti provenienti da tutta Italia – commenta l’assessore alla cultura Anna Conti -. Questa iniziativa culturale e il Piccolo Museo di Fighille rappresentano una valida finestra per proiettare il Comune in tutto il suolo nazionale, oltre a dimostrare come l’arte sia in grado di travalicare i confini. Le visite virtuali racchiudono un messaggio di speranza per superare il periodo di emergenza sanitaria, una nuova proposta in attesa di poter riaprire, in tutta sicurezza, i nostri splendidi luoghi. Buona visione e arrivederci al Piccolo Museo di Fighille!”.

