Bilancio di previsione in commissione: Tofanelli “siamo in ascolto. Sistema di aiuti e riduzione tariffe, proposte da tutte le forze politiche”

In modalità mista, parte dei commissari si è svolta una seduta della Commissione Programmazione del comune di Città di Castello, presieduta da Massimo Minciotti (Pd) alcuni L’assessore alle Finanze Vincenzo Tofanelli ha chiesto un contributo sul bilancio preventivo, che andrà approvato entro giugno ma ha dichiarato “E’ stato presentato alla Giunta il rendiconto del 2019, i revisori dovranno analizzarlo e poi sarà trasmesso ai consiglieri. Davanti però c’è il bilancio preventivo del 2020, un work in progress anche a fronte di avvicendamenti normativi nazionali. Dobbiamo continuamente riallineare le poste ma stiamo valutando il sistema di aiuti alla ripresa e alle categorie, anche ascoltando le proposte delle forze in consiglio. Compatibilmente con le risorse che abbiamo e prevedendo molte varianti ma rimanendo solidi perché rischiando il dissesto non possiamo più aiutare nessuno. Alcuni comuni hanno cancellato la Tari, noi non l’abbiamo ancora messa a ruolo. Siamo qui per ascoltare in una fase di grande incertezza: per esempio le condizioni del Fondo per crediti di dubbia esigibilità sono state aggravate, speriamo che lo Stato ci ripensi altrimenti avremmo meno risorse da destinare a politiche di sostegno”. Marcello Rigucci, consigliere del Gruppo Misto, ha detto: “Chiedete contributi sul preventivo ma ho dubbi sul consuntivo che avete depositato per poste non spese come CVA di Titta, Badiali, per 450mila euro. Abbiamo un risparmio sui trasporti scolastici, non è stato speso circa 1 milione di euro cosi come per le mense scolastiche. C’è poi la posta del riscaldamento, la luce, per oltre circa 600mila euro. 200mila euro per il front office sociale che non è stato fatto o altri soldi per gli affitti delle case popolari. In tutto circa 4 milioni euro. Bisogna vedere anche che cosa è stato scritto sul bilancio consuntivo”. Cesare Sassolini, capogruppo di Forza Italia, ha puntato sull’aspetto delle entrate: “Essendo a contatto quotidiano con partite Iva, commercianti, imprenditori, so quando sono disperati. Non è chiaro quanto apriranno e come: un ristorante da 60 posti non arriverà a 20. Le entrate saranno per molti inferiori alle entrate e molti pensano di non riaprire o di ridurre il personale. Ci sono poi le spese di sanificazione, collegato ad aria condizionata, presidi, igiene…Più di un terzo sono pronti a gettare la spugna. Dovremmo aiutarli esonerandoli dai tributi di spettanza comunale. E’ un modo per dare loro coraggio e mostrare vicinanza. Chiedo anche ai tecnici di trovare soluzioni. Siamo in un’emergenza che colpisce tutti. Superata, ci divideremo ma oggi dobbiamo fare tutti del nostro meglio”. Vincenzo Bucci, capogruppo di Castello Cambia, ha riassunto le proposte del suo gruppo, “riduzione del 20% delle tariffe, cancellazione riforma Irpef con no-tax area fino a 15mila euro, esenzione Cosap per i commercianti che dovranno mantenere distanze maggiori. Come ricorda Rigucci ci sono servizi che sono saltati e per i quali bisogna risarcire chi ha pagato. Molte iniziative salteranno – Festival Nazioni, Mostra del Cavallo -, la Polisport è chiusa. Ci sono risparmi di gestione significativi. La Sogepu ha un bilancio positivo perché ha accolto tonnellate in aggiunta di rifiuti rispetto alla programmazione. Tuttavia i cittadini pagano oltre 7milioni di TARI. Ma quanto costa la nettezza urbana a Città di Castello? La partecipata deve redistribuire il surplus e ridurre del 20% le tariffe. Ultimo aspetto: riconvochiamo gli stati generali dell’economia, che il sindaco Bacchetta aveva proposto nel suo primo mandato”. Andrea Lignani Marchesani, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha chiesto il calendario dei lavori e “una commissione distinta per il rendiconto e per il bilancio e una commissione che preceda di qualche giorno la deliberazione di Giunta sul bilancio, perché non si può rimandare tutto agli emendamenti in consiglio. Oggi è prematuro ma faccio due proposta: una è desunta dall’Anci e riguarda la tassa sul suolo pubblico. La seconda: fare il punto qual è il montante che si risparmia e dare risposte agli eventi, ad esempi il Festival. Come si fa a pensare a farlo, con i problemi oggettivi e quelli soggettivi della nazione ospite, che è la Russia. Quest’anno dobbiamo dire che gli eventi come le sagre rionali non ci sono e che qei soldi si risparmiano. Non si sfugge il ruolo di questi elementi, che potremmo finanziare per il funzionamento e non in rapporto alle iniziative. So che le associazioni territoriali sono stati anche motori di consenso ma in questo momento mi interessa il ruolo che svolgono come enclave di socialità, che va preservato”. Mirco Pescari, capogruppo del PD, ha parlato dell’iniziativa di partecipare le tematiche del bilancio come “lodevole. I dati ufficiali che parlano di flessioni importanti della manifattura e azzeramento del turismo. A Città di Castello se parliamo di risparmi di 4milioni di euro, creiamo aspettative sbagliate. Non ci possiamo dividere. Il comune può intervenire su suolo pubblico o rifiuti ma la partita sull’Irap, che controlla la Regione, sarebbe molto più incisiva per i bilanci delle aziende. Il Pd ha sollecitato sgravi alle categorie più colpite per aiuti che abbiamo ritrovato anche nei documenti delle altre forze politiche. Ad esempio sull’occupazione di suolo pubblico, il fattore spazio diventa cruciale e dobbiamo lavorarci. Tutti i risparmi e le economie vengano concentrate sul settore più colpito che è la recettività e il piccolo commercio. Bene un approfondimento su effetti del Coronavirus su economia e società in autunno. Un intervento sulle famiglie dovrà essere concordato quando ci sarà certezza delle misure nazionali”. Emanuela Arcaleni, consigliere comunale di Castello Cambia, ha aggiunto: “Apprezzo l’apertura al confronto ma mancano i dati certi. Abbiamo alcune linee in comune sul lavoro ma per ora siamo all’interlocuzione. Sulle manifestazioni: diamo la possibilità di effettuare un piano di fattibilità e permettiamo che quanto di culturale si possa fare sia fatto. Chiedo una chiarezza rispetto a tutte le attività connesse alla scuola e all’infanzia per capire che cosa si sta studiando. Bisogna analizzare per settore e non in un unico momento perché le questioni sono tanti. Infine: gli abbonamenti dei trasporti scolastici non legati al comune non goduti potrebbero essere recuperati come sgravi”. Gaetano Zucchini, capogruppo del Gruppo Misto, ha sottolineato “la difficoltà di fare previsione di lungo termine. La tenuta funzionale ed economica del Comune è quello che ci sta a cuore: quindi i servizi. L’elemento centrale è la stima sui danni economici. C’è il problema della gestione della liquidità, dobbiamo monitorare i consumi, le forniture in essere, rinegazionare dove possibile i mutui, riarticolare le tariffe. In questo momento collaboriamo”. Nicola Morini, capogruppo di Tiferno Insieme, ha detto che “c’è un idem sentire su un periodo particolarmente grave. L’etimologia di crisi in greco rimanda al concetto di scelta. Quindi sulla base di una analisi economica e sociale compiere scelte politiche tese ad individuare priorità e punti di forza del governo locale.

Viceversa non ci aggiungeremo a coloro che stanno facendo a gara per fare proposte mirabolanti sulla detassazione generalizzata perché crediamo rischi di creare false aspettative andando ben oltre un’auspicabile rimodulazione razionale delle stesse; stessa cosa dicasi per la decurtazione degli emolumenti degli amministratori, manovra che crea poche risorse e che ingenera il sospetto che finanziare il loro lavoro sia superfluo”. Infine l’intervento di Giovanni Procelli, capogruppo di La Sinistra: “Rigucci ha sostenuto che ci sono risparmi per circa 4 milioni, che corrispondono a circa il 10% del bilancio, calcolo che mi sembra molto difficile. A volte noi facciamo proposte senza essere informati: Sogepu per esempio ha avuto molte spese per la sanificazione. L’assessore al Bilancio è stato nelle ultime legislature in più sfortunato e sono molto preoccupato per il futuro della città. Dovremmo trovare risorse per aiutare tutti coloro che sono stati colpiti da questa epocale emergenza”. ”

