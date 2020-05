Donna di 69 anni cade mentre passeggia nel parco e se la cava con lievi lesioni, provvidenziale l’intervento della Polizia Municipale

Questa mattina attorno alle ore 10 una pattuglia della Polizia municipale di Città di Castello coordinata dal Capitano, Andrea Rondoni è intervenuta presso l’A.S.P. Muzi Betti dove una donna di 69 anni ospite della stessa, mentre passeggiava nel parco di pertinenza della struttura, e’ caduta accidentalmente finendo nella folta vegetazione presente in prossimità del torrente Scatorbia, rimanendovi incastrata senza però scivolare in acqua. Oltre al personale sanitario della Muzi Betti, sono prontamente intervenuti sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento che ha provveduto a liberare dagli arbusti la donna che poi e’ stata trasportata da un ambulanza del 118 presso l’ospedale di Città di Castello per i necessari accertamenti. La donna comunque avrebbe riportato lievi ferite ed il provvidenziale intervento di polizia municipale, Vigili del Fuoco e personale sanitario della Asp Muzi Betti ha scongiurato conseguenze peggiori. La presidente dell’Asp Muzi Betti, Andreina Ciubini, coglie occasione “per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in soccorso della donna e i sanitari dell’ospedale per le cure prestate.” “Grazie a tutti voi per questa bella operazione”.

