Viaggio tra luce e colore : il Piccolomuseo di Fighille

Il Comune di Citerna presenta le proprie bellezze artistiche e turistiche attraverso dei tour virtuali realizzati per la promozione del proprio territorio.Il primo tour ci propone il Piccolomuseo di Fighille, uno spazio espositivo che accoglie oltre 200 opere di pittura e scultura contemporanea realizzate da artisti provenienti da tutto il territorio nazionale. Si tratta in gran parte di opere premiate durante il Premio di Pittura FighilleArte, uno dei più importanti eventi del settore, che si svolge ogni anno la prima settimana di ottobre e che presenta sia opere da studio che dipinti realizzati in loco in extempore. Una importante testimonianza della suggestione suscitata dal nostro territorio nella creatività di centinaia di artisti provenienti tutta Italia. Buona visione e arrivederci al Piccolomuseo di Fighille!

