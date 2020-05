Iniziativa del Gruppo Insieme per Anghiari per l’ambiente: serve un corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale

Anche i Consiglieri del Gruppo Insieme per Anghiari Lara Chiarini, Alessio Piomboni ed Enrico Lorini, hanno deciso di aderire alla rete degli “Amministratori per l’Ambiente” che in questi ultimi giorni ha posto il serio problema dell’effetto devastante dell’abbandono fuori controllo dei DPI (mascherine e guanti). “Abbiamo notato e ci è stato segnalato – dichiara Alessandro Baldi di APA – che è frequente, in particolare in alcuni luoghi, l’abbandono di mascherine e guanti. Questo non solo rischia di creare un forte danno ambientale ma rappresenta un problema di igiene e sicurezza sanitaria”.

L’emergenza Covid, purtroppo, ci costringerà ancora per molto tempo all’uso di questi dispositivi e la loro dispersione nell’ambiente rappresenta una vera e propria “bomba ecologica” dagli effetti incalcolabili. Per questo, nei giorni scorsi, il Gruppo Insieme per Anghiari ha già provveduto a depositare una mozione per impegnare l’amministrazione comunale ad avviare una campagna di sensibilizzazione contro la dispersione dei dispositivi di protezione individuale finalizzata ad un corretto smaltimento degli stessi tramite l’installazione, nelle zone particolarmente soggette all’abbandono, di raccoglitori dedicati.

“Speriamo che i consigli comunali coinvolti dalla Rete, dichiara Monica Tocchi di APA, approvino la nostra richiesta e che anche altre amministrazioni aderiscano all’iniziativa”.

I Consiglieri di Insieme per Anghiari auspicano che l’amministrazione comunale di Anghiari, dimostrandosi sensibile alla tematica, possa accogliere la mozione facendosi promotrice di importanti iniziative come questa a tutela dell’ambiente.

