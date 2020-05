Importante riconoscimento dall’EMIRATO di Umm Al Quwain (Dubai), per l’artista sangiustinese Gino Pigolotti

L’artista sangiustinese, Gino Pigolotti, ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento, rilasciato dall’EMIRATO di Umm Al Quwain, in occasione della mostra internazionale “Art Festival 2020” che si è tenuta a Dubai dal 19 al 23 febbraio. L’opera esposta, da Pigolotti, ha riscosso numerosi consensi di pubblico e critica. Crescita costante quindi, per Pigolotti, sia in termini di popolarità che di apprezzamento. Un giusto riconoscimento, per quanto prodotto negli anni dall’artista di San Giustino

